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В Татарстане определили перечень предприятий, которые нуждаются в подготовке кадров

15:37, 17.12.2021
В Татарстане определили перечень предприятий, которые нуждаются в подготовке кадров
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утвердили перечень крупных республиканских предприятий, нуждающихся в подготовке кадров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Всего в список вошли 676 организаций. В их числе оказались акционерные общества, некоммерческие организации, государственные учреждения и предприятия, транспортные и сельскохозяйственные предприятия и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад президент республики Рустам Минниханов заявил, что в Татарстане нужно разработать специальную программу по кадровой политике, поскольку наблюдается проблема дефицита работников в РТ. Как отметил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, потребность крупных республиканских предприятий в работниках оценивается в 11 тысяч человек.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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