В Чистополе чиновник получил за взятку условный срок

В Чистополе главе местного самоуправления суд вынес приговор по делу о получении взятки, за это он получил условный срок, сообщает пресс-служба суда.



Выяснилось, что для выравнивания дорог в сельском поселении чиновник заключил договор о поставке щебня, но в документе указал завышенную сумму за тонну материала. Вырученные средства — 64 тысячи рублей — чиновнику передали как взятку.

Возбуждено дело по статье о получении взятки лицом, занимающим государственную должность (ч. 4 ст. 290 УК РФ). В ходе предварительного следствия подсудимый называл себя виновным, но на заседании вину не признал. Ущерб при этом возместил.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно и лишил его право на государственную должность сроком на три года с испытательным сроком на четыре года.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко