Российские суды отправили под стражу 65 400 человек в 2021 году — это мало или много?

За девять месяцев 2021 года российские суды заключили под стражу 65 400 лиц. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Он рассказал, что суды продолжают работу, направленную на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики.

По его словам, за весь этот период судами было осуждено больше 400 тысяч россиян. Реальное лишение свободы из них получили 29%. Всего было рассмотрено 567 тысяч уголовных дел в отношении 575 тысяч лиц.

Кроме того, судами в этом году удовлетворено 191 900 ходатайств о продлении сроков содержания под стражей. Это на 21,6 тыс. (13%) меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru

65 400 лиц — это:

На 6,5 тысячи человек меньше , чем в прошлом году — в 2020-м за тот же период суды заключили под стражу 71 900 лиц.

, чем в прошлом году — в 2020-м за тот же период суды заключили под стражу 71 900 лиц. В 5,4 раза меньше , чем общее число заключенных в российских исправительных колониях — по состоянию на 1 ноября 2021 года там находятся 357 649 человек.

, чем общее число заключенных в российских исправительных колониях — по состоянию на 1 ноября 2021 года там находятся 357 649 человек. В 18,6 раза больше , чем число решений, когда вместо реального ареста, о котором ходатайствовали силовики, суды избирали домашний — в 2020 году эту меру в качестве пресечения суд выбрал для 3,5 тысячи человек.

, чем число решений, когда вместо реального ареста, о котором ходатайствовали силовики, суды избирали домашний — в 2020 году эту меру в качестве пресечения суд выбрал для 3,5 тысячи человек. По меньшей мере 3,27 млн рублей можно было бы получить , если всех отпустить под залог — минимальная сумма в РФ за преступления средней тяжести составляет 50 тысяч рублей.

, если всех отпустить под залог — минимальная сумма в РФ за преступления средней тяжести составляет 50 тысяч рублей. В два раза больше числа всех заключенных в Туркменистане — 30 452 человека. При этом страна занимает второе место в мировом списке по числу заключенных на 100 тысяч человек — 576.

числа всех заключенных в Туркменистане — 30 452 человека. При этом страна занимает второе место в мировом списке по числу заключенных на 100 тысяч человек — 576. Примерно в 3,5 раза больше , чем водворили граждан в СИЗО за апрель 2020 года — по словам тогдашнего директора ФСИН, тогда их было 18 338 человек.

, чем водворили граждан в СИЗО за апрель 2020 года — по словам тогдашнего директора ФСИН, тогда их было 18 338 человек. На 59 600 лиц меньше , чем число получивших наказание в виде реального лишения свободы в 2021 году — 125 тысяч заключенных.

, чем число получивших наказание в виде реального лишения свободы в 2021 году — 125 тысяч заключенных. Больше половины от ныне сидящих в СИЗО — на 1 ноября в следственных изоляторах находились 109 408 человек.

от ныне сидящих в СИЗО — на 1 ноября в следственных изоляторах находились 109 408 человек. На 4 тысячи больше , чем число всех заключенных в Саудовской Аравии — их там 61 тысяча.

Дарья Акимова