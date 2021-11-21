В Татарстане отремонтировали дорогу к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга»

В Татарстане после капитального ремонта открылся участок подъездной дороги к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга». Работы выполнили на 11-километровом участке, проходящем вдоль трех населенных пунктов Менделеевского района.

Капремонт начался в мае 2021 года. Работы завершили на год раньше намеченного срока.

Фото: tatarstan.ru

Участок был аварийным. Количество полос на дороге увеличили с двух до четырех.Во время ремонта были апробированы новые технологии по расширению дорог. Они будут применяться в дальнейшем по всей стране, отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Татарстан на сегодняшний день является одним из ведущих в экономическом плане регионов России. И конечно, ремонт столь масштабного и значимого участка автодороги будут способствовать дальнейшему развитию республики, — передает слова заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Самарьянова пресс-служба президента РТ.

В Тюлячинском районе Татарстана ранее завершился ремонт участка дороги Казань — Шемордан в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы провели на участке с 82 км по 83,4 км.



Татьяна Леухина