С начала 2021 года в России появилось порядка 12 тысяч обманутых дольщиков

В текущем году в России свыше трехсот домов признали долгостроями, в результате чего появилось около 12 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

В то же время в 2021 году из единого реестра проблемных объектов исключили более 460 проблемных домом за счет восстановления прав 36,6 тысячи человек. Поэтому в фонде отметили, что в реестре все же наблюдается положительная динамика, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане каждый пятый квадратный метр жилья в сданных в текущем году многоквартирных домах предназначен для обманутых дольщиков. Это 21% от введенного в этом году в регионе жилья.

Диана Жиленкова