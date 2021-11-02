В Кировском районе Казани в следующий понедельник отключат воду

В домах Кировского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 9:00 8 ноября до 6:00 9 ноября воду отключат по адресам:

ул.Ильича, 19/43, 21, 21/8, 30,

ул.Лейтенанта Красикова, 2, 4, 6, 8, 12, 12/1, 12а, 12б,

ул.Политехническая, 3а (ледовая арена),

ул.Революционная, 12, 14, 14 корп.1; 16, 16/1, 16/2, 16 корп.1; 39, 41, 41а, 43, 43/19.

Отключение водоснабжения связано с работами по подключению водопровода.

В конце октября в Кировском районе Казани в первой половине дня произошла авария на сетях МУП «Водоканал». Без воды остались дома по улицам: Восстания, Серова, Батыршина, Кулахметова, Фрунзе, Чкалова, Краснококшайской, 162, 154, 170, Баруди, Повстанческой.