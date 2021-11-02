Капитальный ремонт одного из корпусов инфекционки в Челнах завершат в текущем году

В Набережных Челнах строители завершают ремонтные работы в блоке Б инфекционной больницы. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Рабочие обустраивают фасад, устраивают внутренние инженерные сети, ведут монтаж системы медицинского кислородоснабжения и вакуума. Процент выполнения работ — 85%. Ожидается, что к концу года объект завершат.

Фото: nabchelny.ru

На очереди — ремонт блоков А, Г, Д. Общая площадь здания больницы составляет 30 801,4 кв. м. Капремонт в медучреждении начался в 2018 году.



Главный врач Ришат Нугманов рассказал, что в блоке Б отделение поделено на две зоны, для того чтобы исключить возможность распространения внутрибольничной инфекции. В обычной части больницы врачи работают в форме, в другой части — в специальных защитных костюмах. Между ними будет функционировать ординаторская, где будет идти только заполнение электронных историй больных, без использования бумажных документов.

Еще летом мэр автограда Наиль Магдеев поручил ускорить ремонт инфекционной больницы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Работы должны были быть завершены к началу сентября.



Татьяна Леухина