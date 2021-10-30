В Казани был поставлен рекорд по количеству вызовов скорой помощи

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в Казани был поставлен рекорд по количеству вызовов скорой помощи — в четверг 80 бригад казанской скорой получили 2 267 вызовов.

Время доезда скорой помощи в Казани увеличилось по нескольким причинам: во-первых, резко возросло количество вызовов, конечно же, из-за пандемии. Во-вторых, растет и количество госпитализаций (а госпитализация увеличивает время занятости экипажа с 40 до 68 минут). В-третьих, некоторое влияние оказывает и тот факт, что по-прежнему не все водители на дорогах Казани склонны пропускать машину скорой помощи.

Фарид Галяутдинов. Фото: «Реальное время»

Об этом рассказал «Реальному времени» Фарид Галяутдинов, главврач ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Казани». Он объяснил, по какому принципу сортируются вызовы по срочности:

— Используется при сортировке следующий принцип: в первую очередь скорая мчится на экстренные вызовы — на ДТП, травмы, падения с высоты, инфаркты и инсульты, роды и к детям до одного года. Тут жестко выполняется требование доехать до пациента не позднее, чем за 20 минут.

Как говорит Галяутдинов, экстренных вызовов остается около 40 процентов от общего суточного числа. Кроме того, к экстренным относят и вызовы к пациенту с очень высокой температурой.

Людмила Губаева