Большинство казанцев празднуют Хэллоуин

Большинство казанцев (83%) так или иначе празднуют Хэллоуин, считая его отличным поводом повеселиться с друзьями, выяснил Ozon. Было опрошено свыше 1,5 тыс. респондентов по всей стране.

Оказалось, что люди готовы тратить 3—5 тыс. рублей на тыквы, вечеринки и тематические костюмы для праздника. 67% казанцев утверждают, что хорошо относятся к Хэллоуину и празднуют его, когда есть такая возможность. Еще 16% опрошенных устраивают вечеринки или совместные просмотры фильмов ужасов в соответствующем антураже в честь праздника каждый год. Никак не отмечают этот праздник 10% жителей столицы Татарстана. 3% респондентов считают, что «это не наш праздник».

34% респондентов устраивают вечер ужасов с соответствующими фильмами, музыкой и антуражем. Самостоятельно устраивать вечеринки в честь Хэллоуин любят 29% опрошенных. 26% празднуют в офисе. Украшают дом тыквами, свечами и прочими атрибутами праздника 22% респондентов.



Алексей Нечаев