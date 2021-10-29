Минздрав назвал сроки поставок «Спутника Лайт» в регионы

Фото: Максим Платонов

Дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в регионы РФ будут организованы в ближайшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России, пишет ТАСС.

— На данный момент в субъектах РФ имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Недавно российский Минздрав одобрил одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины от гриппа. Изменения внесены в инструкцию к препарату и опубликованы в госреестре лекарств. Были проведены доклинические исследования, и изучено взаимодействие компонентов «Спутника Лайт» с вакциной для профилактики гриппа.

Алексей Нечаев