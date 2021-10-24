Ничьей закончился матч «Рубина» с «Уфой» в 12-м туре РПЛ

Ничьей закончился матч «Рубина» с «Уфой» в 12-м туре РПЛ. Матч завершился со счетом 1:1.

Счет открыл Гамид Агаларов на 19-й минуте матча. Во втором тайме Хвича Кварацхелия прошел по левому флангу, сделал опасный прострел во вратарскую площадь, в результате чего защитник Юрий Журавлев забил мяч в свои ворота.

«Рубин» набрал 16 очков, таким образом, казанцы заняли 9-е место в таблице Премьер-лиги. «Уфа» поднялась на 15-е место, у нее в активе 10 очков.

Ольга Шагиева