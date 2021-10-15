Умер основатель татарстанского фестиваля «Каравон» Сергей Трусов
Вчера, 14 октября, на 64-м году жизни умер основатель фестиваля русского фольклора «Каравон» Сергей Трусов. Об этом сообщили в Instagram мероприятия.
Причина смерти не уточняется. Отпевание и похороны состоятся в селе Русское Никольское в субботу.
Народный праздник «Каравон» отмечается на республиканском уровне с 2003 года. На фестиваль собираются более 50 этнографических и вокальных ансамблей из Татарстана, регионов Поволжья.
«Каравон» проходил и в 2020 году с учетом всех ограничительных мер. Хедлайнерами фестиваля были группа «Ворожея», «Пелагея», фолк-группа «Репа & Поверье» и многие другие.ОбществоКультура Татарстан
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