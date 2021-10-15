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Умер основатель татарстанского фестиваля «Каравон» Сергей Трусов

08:20, 15.10.2021 1
Умер основатель татарстанского фестиваля «Каравон» Сергей Трусов
Фото: instagram.com/karavon_nikolskoye

Вчера, 14 октября, на 64-м году жизни умер основатель фестиваля русского фольклора «Каравон» Сергей Трусов. Об этом сообщили в Instagram мероприятия.

Причина смерти не уточняется. Отпевание и похороны состоятся в селе Русское Никольское в субботу.

Народный праздник «Каравон» отмечается на республиканском уровне с 2003 года. На фестиваль собираются более 50 этнографических и вокальных ансамблей из Татарстана, регионов Поволжья.

«Каравон» проходил и в 2020 году с учетом всех ограничительных мер. Хедлайнерами фестиваля были группа «Ворожея», «Пелагея», фолк-группа «Репа & Поверье» и многие другие.

ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:15
    Светлая память и легкой дорожки на небеса , в рай, к отцу небесному.
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