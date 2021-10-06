СМИ узнали, что власти Казахстана тайно заплатили британскому писателю за книгу о Назарбаеве

Правительство Казахстана заплатило бывшему британскому политику, писателю Джонатану Айткену гонорар 166 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы он написал книгу о Нурсултане Назарабаеве, когда он был президентом республики. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на «досье Пандоры».

В апреле 2010 года Джонатан Айткен полетел в Вашингтон на презентацию своей новой книги — биографии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным журналистов, правительство тайно заказало написание этой книги.

Фото: обложка книги

Деньги перевела компания WorldPR, базирующаяся в Гонконге и зарегистрированная в Панаме, в компанию Айткена Aitken Consultancy & Research Services Limited. По данным «досье Пандоры», компания также оплатила поездку Айткена на презентацию книги в Вашингтон, где он жил в гостинице Capital Hilton в двух кварталах от Белого дома. Сам Айткен ранее опровергал эту информацию.

В ноябре прошлого года британское издание Times выяснило, что дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын оказались владельцами здания на Бейкер-стрит в Лондоне, в котором жил Шерлок Холмс в одноименных рассказах Артура Конана Дойла. По данным Times, 90% собственности на Бейкер-стрит принадлежало Назарбаевой, а 10% — ее сыну Нурали Алиеву.



Татьяна Леухина