В Татарстане в отставку ушел потомственный судья

В Набережных Челнах в отставку ушел потомственный судья Дан Шакуров. Он проработал в этом статусе 20 лет, специализируясь на уголовных делах.

Уйти со своего поста он решил по собственному желанию.

Дан Шакуров является сыном судьи и заслуженного юриста России Булата Шакурова. Он был назначен Федеральным судьей в городском суде Набережных Челнов в 2000 году. За 20 лет он рассмотрел множество резонансных дел: выносил приговоры «телефонным террористам», которые грозились взорвать «Торговый Квартал», активисту Рафису Кашапову, «Свидетелям Иеговы»* и другим, пишет Chelny-biz.ru.

* запрещенная в России экстремистская организация



Ольга Шагиева