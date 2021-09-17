Повесть Аяза Гилязова «Три аршина земли» опубликовали в США на английском языке

Повесть классика татарской литературы Аяза Гилязова "Өч аршын җир» («Три аршина земли) переведена на английский язык. Как указано на сайте Amazon, выпущена она независимым издательством. О выходе книги сообщил сайт Союза писателей РТ, по их информации, книга появилась в рамках работы Центра переводов союза. Английское название книги — «Three yards of land».

Подробностями поделилась у себя на странице в Facebook доцент ИФМК КГУ Милеуша Хабутдинова, участвовавшая также в издании книг Гилязова на турецком и венгерском. Книгу перевели с турецкой версии, созданной Фатихом Котлу в 2008 году по благословению автора. Английский вариант — работа защитившего кандидатскую диссертацию по творчеству Аяза Гилязова Абдулкадира Чекича совместно с Айшанур Чекич. Котлу также переводил «В пятницу, вечером…» («Җомга көн, кич белән...») в 2013-м, «Рану» («Яра») в 2018-м и «Язгы кәрваннар» («Весенние караваны») в 2018-м.

Как указывается в предисловии, Гилязов был «одним из писателей и философов, которые не приняли советский режим и много страдали от него». Он провел годы в сталинских лагерях, а его тексты прорывались сквозь «тяжелую цензуру».

«Три аршина земли» сейчас в виде спектакля идут в театре имени Карима Тинчурина в постановке режиссера Ильгиза Зайниева. Это история Мирвали, который после сороколетнего отсутствия возвращается в родную деревню: он покинул ее после совершенной по молодости большой ошибки.