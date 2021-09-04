В Челнах открыли движение по мосту Нижнекамской ГЭС

Фото: Минтранс РТ

Сегодня в 7.00, как ранее и планировалось, открыто движение по мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



Дорожники заменили аварийный деформационный шов на 27-й опоре. При его монтаже применили высокотехнологичную смесь, которая набирает прочность в течение трех суток со дня ее укладки. Это позволило завершить ремонт на неделю раньше.

В ночь с пятницы на субботу рабочие заасфальтировали пришовную зону. Для подготовки моста к осенне-зимнему периоду на общей площади 683 кв. м. сделали профилактический ямочный ремонт.

К работам приступили 27 августа. Ход ремонта на личном контроле держал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Фото: nabchelny.ru (архив)

О планах возобновить движение по мосту Нижнекамской ГЭС к 4 сентября сообщалось на этой неделе.

Маргарита Головатенко