В России хотят ограничивать использование сетей связи во время ЧС
Минцифры России планирует с марта следующего года принимать решения об ограничении и приостановлении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.
Предполагается, что документ будет действовать шесть лет. Под действие этого постановления подпадают любые сети связи. Их приостановка вводится для обеспечения ликвидации последствий ЧП, обеспечения работы государственных органов, а также поддержания «обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
В конце августа СМИ сообщили о планах Apple внедрить в новые iPhone функцию спутниковой связи, которая в случае ЧП поможет пользователям отправлять сообщения спасательным службам и просить о помощи даже в местах, где не ловит сотовая связь.
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