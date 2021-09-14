Новости общества

20:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России хотят ограничивать использование сетей связи во время ЧС

18:59, 14.09.2021
В России хотят ограничивать использование сетей связи во время ЧС
Фото: digital.tatarstan.ru

Минцифры России планирует с марта следующего года принимать решения об ограничении и приостановлении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Фото: pixabay.com

Предполагается, что документ будет действовать шесть лет. Под действие этого постановления подпадают любые сети связи. Их приостановка вводится для обеспечения ликвидации последствий ЧП, обеспечения работы государственных органов, а также поддержания «обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

В конце августа СМИ сообщили о планах Apple внедрить в новые iPhone функцию спутниковой связи, которая в случае ЧП поможет пользователям отправлять сообщения спасательным службам и просить о помощи даже в местах, где не ловит сотовая связь.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также