В России хотят ограничивать использование сетей связи во время ЧС

Минцифры России планирует с марта следующего года принимать решения об ограничении и приостановлении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

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Предполагается, что документ будет действовать шесть лет. Под действие этого постановления подпадают любые сети связи. Их приостановка вводится для обеспечения ликвидации последствий ЧП, обеспечения работы государственных органов, а также поддержания «обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».



В конце августа СМИ сообщили о планах Apple внедрить в новые iPhone функцию спутниковой связи, которая в случае ЧП поможет пользователям отправлять сообщения спасательным службам и просить о помощи даже в местах, где не ловит сотовая связь.



Татьяна Леухина