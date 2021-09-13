«Повара убежали»: из казанских пищеблоков с ростом нагрузки на школьные столовые уволилось 279 сотрудников

Фото: Дмитрий Зайцев

Главной новостью «делового понедельника» в мэрии Казани стало «бегство» поваров, причем отток персонала произошел не только из школьных пищеблоков, но и из самого Департамента продовольствия и социального питания города Казани, который эту ситуацию должен был контролировать. Об этом рассказала мэру столице РТ сама гендиректор департамента Рима Мухамедшина.

Причину она видит в пенсионном возрасте ушедших поваров, но главное — в росте нагрузки на сотрудников, в частности, из-за ведения социального горячего питания в начальных классах. К июлю 2021 году образовалось уже 279 вакансий. Пришлось принимать меры, которыми стали допвыплаты для поваров в размере 2 тысяч рублей «на руки» и 3 тысяч заведующим пищеблоков, которые сохранили бы комплектованность персонала на 100%.

Пришлось даже организовать акцию «Приведи друга»: если повар приводит коллегу и заполняет вакансию, то получает на руки еще 10 тысяч рублей. Благодаря рекламе в СМИ и соцсетях к 1 сентября удалось закрыть менее половины вакансий (105), а укомплектованность штата довести лишь до 85%. Причем в основном за счет акции.

— Непростая ситуация такая сложилась и на самом нашем комбинате питания. Мы уже пересмотрели уровень зарплаты, вахту запустили, в случае необходимости предоставляем поварам жилье, — рассказала Мухамедшина.