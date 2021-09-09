В Казани и других городах России и мира пройдет акция «Татарча диктант» — видео

Фото: Максим Платонов

В Казани и других городах России и мира на этой неделе пройдет всемирная образовательная акция «Татарча диктант». В столице РТ основной площадкой выбран Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Диктант будет проходить в течение трех дней. Для жителей Татарстана и Башкирии основной день его написания — 10 сентября. В других российских регионах акция состоится 11 сентября, в зарубежных странах — 12 сентября.

В Татарстане и Башкирии текст для участников диктанта прочтет профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин, в других регионах России — директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов. За рубежом участники писать текст будут под диктовку заслуженного артиста РТ, артиста Татарского государственного театра им. Галиасгара Камала Фаниса Зиганшина.

В прошлом году 30 стран и 60 регионов написали «Татарча диктант». В условиях пандемии коронавируса многие предпочли делать это дома. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина