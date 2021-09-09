В Татарстане на реконструкцию дороги «Рыбная Слобода — Янчиково» — Малый Атмас выделят 287,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Рыбно-Слободском районе Татарстана планируют реконструировать автодорогу «Рыбная Слобода — Янчиково» — Малый Атмас. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов готовы выделить более 287,6 млн рублей.

Тендер на выполнение работ размещен на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

От подрядчика требует провести подготовительные (вырубить кустарники) и укрепительные работы, в частности, на обочинах. Ему необходимо выполнить устройство новой дорожной одежды по типу А-1 и А-2, водосбросов на обочине, телескопических лотков, гасителя у подошвы насыпи, колодцев и накопительной емкости.

Фото: Олег Тихонов (архив)

К работам подрядчик должен приступить с момента подписания контракта. Выполнить реконструкцию необходимо до 18 сентября 2023 года.

В Татарстане на программу дорожных работ потратят 37,6 млрд рублей, в том числе 1,187 млрд рублей — средства муниципального дорожного фонда. В апреле сообщалось, что в республике планируется построить 55,5 км и отремонтировать 739,2 км дорог.

Так, на строительство и реконструкцию 53 объектов общей протяженностью 55,5 км, в том числе 7 мостов, потратят 5 млрд рублей. В 2021 году в эксплуатацию введут 6 мостов.



Татьяна Демина