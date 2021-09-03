На казанской парковке по улице Мулланура Вахитова открылась зарядная станция для электромобилей

Фото: Комитет по транспорту Казани

В Казани на плоскостной муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова открылась зарядная станция для электромобилей, сообщает Комитет по транспорту Казани.

В июне появление аналогичной зарядной станции анонсировали в Набережных Челнах. Их устанавливают в 17 городах. Станции уже есть в Казани, Туле, Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах.

В марте городской Комитет по транспорту Казани сообщал о планах развивать сети электрозарядных станций на муниципальных парковках города. Владельцам электрокаров дают право бесплатно пользоваться парковками.

Фото: pxhere.com

В июне заместитель директора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов рассказал, что министерство энергетики, «Русгидро» и «Россети» планируют создать до 2024 года не менее 10 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров. По его данным, в первую очередь зарядные станции появятся в пилотных городах: в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде, Севастополе. Также их планируется установить на автомагистралях М-4 «Дон», М-12 Москва — Казань и «Таврида».

Маргарита Головатенко