Дело «положенца» по Татарстану Сергея Нейдерова направят в Верховный суд РТ

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Сергея Нейдерова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также незаконном приобретении, хранении, перевозки, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в 2015 году в Казани неустановленные лица, обладающие высшим положением в преступной иерархии, среди которых был и «вор в законе» Роман Сычев, наделили Нейдерова статусом «положенца» — то есть он занял высшую ступень в преступной иерархии в Татарстане. Обвиняемый, как считает следствие, назначал «смотрящих» за городами, районами и исправительными учреждениями республики, координировал их деятельность, организовывал и контролировал поступление в «общак» денежных средств. Одновременно он занимался еще и поиском новых нелегальных источников дохода для пополнения криминальной казны, сообщили в прокуратуре.

В 2021 году в ходе обыска в жилище обвиняемого в Верхнеуслонском районе силовики обнаружили и изъяли у обвиняемого пистолет калибра 9 мм и боеприпасы.

Свою вину Нейдеров не признал, сейчас он находится в СИЗО. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.