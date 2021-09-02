Движение транспорта на мосту Нижнекамской ГЭС возобновят 4 сентября

Движение транспорта на мосту Нижнекамской ГЭС в Челнах возобновят 4 сентября. Об этом сообщается на сайте исполкома Набережных Челнов.

Из-за ремонта моста поступает множество нареканий со стороны водителей. Интенсивность движения по мосту составляет от 20 до 40 тысяч машин в сутки.

Фото: nabchelny.ru

«Мы сегодня договорились, что впредь следующие швы или такие ремонтные работы мы будем проводить в стадии подготовительных работ с открытием движения в часы пик. Это утром на два-три часа и вечером на два-три часа», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.



Ранее движение по мосту Нижнекамской ГЭС в Челнах обещали открыть полностью к 6 сентября.



Ольга Плешкова