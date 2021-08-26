В школах и детсадах Казани с 1 сентября запустят программу «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанских школах и детсадах с 1 сентября стартует программа «Мы в ответе за тех, кого приручили». Специалисты по зоопсихологии и кинологии, ветеринарии, а также сотрудники благотворительных организаций по защите бездомных животных проведут для детей тематические мероприятиях по бережному отношению к четвероногим питомцам.

Школьников и детсадовцев хотят ознакомить с проектной и исследовательской деятельностью в этой области. Запланированы тематические уроки с кинологами и зоологами, благотворительные акции и эко-праздники, сообщается на сайте мэрии Казани.

— Мы хотим популяризировать идею брать собак и кошек из приютов, рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов. Детей и подростков также планируют вовлечь в акции по сбору корма для приюта собак.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того власти Казани решили провести в новом учебном году конкурс проектов по пропаганде бережного и ответственного отношения к животным. Планируется две номинации: среди детей и их родителей и среди образовательных учреждений. Победители получат гранты на развитие и реализацию своих проектов.



Татьяна Демина