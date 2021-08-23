Опрос: более 76% татарстанцев заявили о том, что придут на выборы

76,7% татарстанцев заявили о том, что придут на выборы. Об этом говорится в результатах опроса фонда «Общественное мнение — Татарстан». При этом 2/3 участников опроса отметили, что удовлетворены ситуацией в Татарстане.

— Татарстанцы традиционно демонстрируют высокую явку, — говорит Андрей Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам. — Явка на выборы президента Республики Татарстан в 2020 году составила 78,78%. Сейчас мы видим аналогичную цифру и можем почти с уверенностью говорить, что к началу голосования она преодолеет порог в 80%. В Татарстане ежегодно с 2018 года проходят выборы различных уровней, можно сказать, что активное участие в голосовании вошло в привычку у людей. Так или иначе в этом году мы вероятнее всего увидим продолжение татарстанской традиции высокой явки и активного голосования.



По словам политтехнолога Владимира Кутилова, практика электорального процесса в Татарстане такова, что чем мы ближе подходим ко дню голосования, тем больше видим готовность людей прийти на участки и проголосовать: «Если уже сегодня потенциальная явка находится на уровне 77%, это дает нам все основания прогнозировать, что фактически в дни голосования более 80% татарстанцев придут на избирательные участки».

Опрос проведен фондом «Общественное мнение — Татарстан» 14 августа 2021 года. Всего было опрошено 1838 татарстанцев в возрасте 18 лет и старше методом телефонного опроса по всей территории Татарстана. Респондентам было предложено ответить на вопросы «В единый день голосования 19 сентября 2021 года состоятся выборы Депутатов Государственной думы РФ. Примете ли Вы участие в голосовании?» и «Если говорить в целом, Вы довольны или не довольны нынешней ситуацией в Татарстане?». Максимальная статистическая погрешность не превышает 2,27%. Опрос проведен по заказу Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском (Приволжском) федеральном университете.