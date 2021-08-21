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В 2020 году экспорт АГП Татарстана в Турцию составил 51,1 млн долларов

09:05, 21.08.2021
В 2020 году экспорт АГП Татарстана в Турцию составил 51,1 млн долларов
Фото: agro.tatarstan.ru

По итогам 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана в Турцию составил 51,1 млн долларов. Такие данные были озвучены на встрече представителей республиканского Минсельхозпрода с делегацией из Турции.

Основная доля экспорта приходится на подсолнечное масло (99,1%). На втором месте по экспорту продукции сладкое сухое печенье. Импорт турецкой продукции, по данным таможенной службы, состоит из фруктов и овощей на сумму 1,2 млн долларов США, говорится на сайте ведомства.

Стороны выразили готовность сотрудничать в части поставки рыбы и рыбной продукции, саженцев и оборудования под склады для хранения овощей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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