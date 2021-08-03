Председатель ЦИК РТ высказался по поводу обязательной вакцинации сотрудников избирательной системы

Фото: Максим Платонов

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев высказался по поводу обязательной вакцинации сотрудников избирательной системы. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Центризбиркома Татарстана.

У Кондратьева спросили, будет ли он обязывать сотрудников пройти вакцинацию.

«Никого принуждать я не буду и не собирался. Убеждать и аргументированно просить вас подумать на этот счет я обязательно буду», — ответил он.

В июне глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что 22% сотрудников системы ЦИК уже прошли вакцинацию — до этого таких было всего 11%. Она отметила, что сотрудники ЦИК активно проходят вакцинацию.



Алексей Нечаев