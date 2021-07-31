На Байконур отправили узловой модуль «Причал»

Узловой модуль «Причал», запуск которого к МКС запланирован на ноябрь текущего года, отправлен на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

«В течение последних недель на территории КИС специалисты РКК «Энергия» успешно выполнили цикл совместных испытаний модуля «Причал» с комплексными стендами служебного модуля «Звезда» и многоцелевого лабораторного модуля «Наука». После проведения заключительных операций расстыкованные компоненты корабля и наземное испытательное оборудование были подготовлены к отправке на космодром железнодорожным транспортом», — говорится в сообщении.

Фото: roscosmos.ru

Недавно испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС), намеченный на 30 июля, отложили до 3 августа из-за самопроизвольного включения двигателей пристыкованного к МКС модуля «Наука».

Алексей Нечаев