Российский модуль «Пирс», работавший в составе МКС 20 лет, затопили в Тихом океане

Российский космический модуль «Пирс», проработавший в составе МКС 20 лет, затопили вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» в Тихом океане на «кладбище космических кораблей». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Кладбище космических кораблей» — безопасный район, расположенный вдали от судоходных путей.

«По расчетам баллистиков, произошло падение несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана», — приводит слова пресс-службы «РИА Новости».

В настоящее время не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы обломки модуля покоятся на дне океана в 3 630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.

В минувшую среду Россия отправила к Международной космической станции ракету-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». С 2010 года это первый модуль, который РФ отправила на МКС.



Татьяна Леухина