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Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

17:58, 18.07.2021
Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что от эффективной и слаженной работы металлургов и горняков зависят развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, а также транспортной и энергетической инфраструктуры.

«Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей — на благо России и наших граждан. Желаю вам здоровья и всего наилучшего», — подытожил он.

Алексей Нечаев
Общество
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