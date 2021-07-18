Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что от эффективной и слаженной работы металлургов и горняков зависят развитие промышленности и укрепление обороноспособности страны, а также транспортной и энергетической инфраструктуры.

«Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей — на благо России и наших граждан. Желаю вам здоровья и всего наилучшего», — подытожил он.

Алексей Нечаев