Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

Метеорологическое управление страны сообщило, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает «РИА Новости».

В префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ ощущались подземные толчки до 4 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.

В феврале в Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1. По данным национального метеоуправления Японии, эпицентр находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима.

Алексей Нечаев