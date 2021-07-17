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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

16:02, 17.07.2021
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Фото: wikimedia.org

Метеорологическое управление страны сообщило, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает «РИА Новости».

В префектурах Ямагути, Оита и Эхимэ ощущались подземные толчки до 4 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.

В феврале в Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1. По данным национального метеоуправления Японии, эпицентр находился на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима.

Алексей Нечаев
Общество
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