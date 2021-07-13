За понедельник в Казани произошло 97 ДТП

За 12 июля в Казани произошло 97 ДТП, четыре из них с пострадавшими (в двух случаях водитель наехал на пешехода, еще по одному случаю — столкновение и опрокидывание). Остальные ДТП с материальным ущербом.



11 водителей задержали в пьяном состоянии, еще одного, поскольку у него не было прав управления. В отделы полиции доставили трех граждан — их подозревают в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресекли 40 правонарушений, в отношении велосипедистов — два, сообщает ГИБДД города.

Фото: pixabay.com

За воскресенье в городе произошло 40 ДТП.

Маргарита Головатенко