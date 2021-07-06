В «Эссен Продакшн АГ» разыграли главный приз акции «Поехали на Байконур!» — путевку для двоих на космодром в Казахстан

В «Эссен Продакшн АГ» разыграли главный приз акции «Поехали на Байконур!» — путевку для двоих на космодром в Казахстан.

Акция, которая стартовала 12 апреля в честь десятилетнего сотрудничества «Эссен Продакшн АГ» с Роскосмосом, завершилась розыгрышем главного приза. Счастливым обладателем путевки для двоих на запуск корабля с космодрома Байконур стал житель Новочебоксарска.

В этом году компания «Эссен Продакшн АГ» совместно с сетью магазинов «Пятерочка» дала старт акции, посвященной шестидесятилетней годовщине первого полета человека в космос. Используя ассоциативный ряд: МКС — еда для космонавтов — космическое качество — «Махеевъ» на полках такой же, как на МКС, — потребителям напомнили о высоком качестве продукции бренда.

Лидерами активности по регионам являются Москва, Казань и Краснодар. За ними по мере убывания активности идут Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и др. По демографическим данным в акции приняли участие 59% женщин, 41% мужчин, из них возрастом 18—24 года — 14%, 25—35 лет — 35%, 36—44 — 25%, 45—54 — 12%, 55—64 — 9%, 65+ — 5%.

Общий призовой фонд составил более двух миллионов рублей. Среди покупателей продукции «Махеевъ» были разыграны сертификаты, рюкзаки с колонками, роботы-пылесосы, самокаты.



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