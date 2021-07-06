В «Эссен Продакшн АГ» разыграли главный приз акции «Поехали на Байконур!» — путевку для двоих на космодром в Казахстан
В «Эссен Продакшн АГ» разыграли главный приз акции «Поехали на Байконур!» — путевку для двоих на космодром в Казахстан.
Акция, которая стартовала 12 апреля в честь десятилетнего сотрудничества «Эссен Продакшн АГ» с Роскосмосом, завершилась розыгрышем главного приза. Счастливым обладателем путевки для двоих на запуск корабля с космодрома Байконур стал житель Новочебоксарска.
В этом году компания «Эссен Продакшн АГ» совместно с сетью магазинов «Пятерочка» дала старт акции, посвященной шестидесятилетней годовщине первого полета человека в космос. Используя ассоциативный ряд: МКС — еда для космонавтов — космическое качество — «Махеевъ» на полках такой же, как на МКС, — потребителям напомнили о высоком качестве продукции бренда.
Лидерами активности по регионам являются Москва, Казань и Краснодар. За ними по мере убывания активности идут Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и др. По демографическим данным в акции приняли участие 59% женщин, 41% мужчин, из них возрастом 18—24 года — 14%, 25—35 лет — 35%, 36—44 — 25%, 45—54 — 12%, 55—64 — 9%, 65+ — 5%.
Общий призовой фонд составил более двух миллионов рублей. Среди покупателей продукции «Махеевъ» были разыграны сертификаты, рюкзаки с колонками, роботы-пылесосы, самокаты.
Справка
Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — одна из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категории майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.
Ежегодно компания производит более 243 тыс. тонн готовой продукции: 142 тыс. тонн майонеза, 42 тыс. тонн томатной продукции, 9 тыс. тонн приправ, 12 тыс. тонн повидла, джемов, 38 тыс. тонн кондитерской продукции.
В общей сложности в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 32 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40% от общего объема продаж.
Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных производственных площадок в России. Ежегодно она производит более 38,0 тысячи тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.
Генеральный директор — Барышев Леонид Анатольевич.
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