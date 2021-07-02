В Казани за сутки ГИБДД пресекла 26 нарушений со стороны электросамокатчиков
За 1 июля в Казани произошло шесть аварий с пострадавшими: четыре столкновения, один наезд на велосипедиста, одно опрокидывание. Еще 61 ДТП привело к причинению материального ущерба.
Задержано семь пьяных водителей и четыре водителя без прав.
Также инспекторы ГИБДД пресекли 26 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах и четыре — со стороны велосипедистов.
Еще четверо мужчин доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.
Вчера власти Казани утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов в городе.
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