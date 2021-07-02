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В Казани за сутки ГИБДД пресекла 26 нарушений со стороны электросамокатчиков

07:55, 02.07.2021
В Казани за сутки ГИБДД пресекла 26 нарушений со стороны электросамокатчиков
Фото: realnoevremya.ru

За 1 июля в Казани произошло шесть аварий с пострадавшими: четыре столкновения, один наезд на велосипедиста, одно опрокидывание. Еще 61 ДТП привело к причинению материального ущерба.

Задержано семь пьяных водителей и четыре водителя без прав.

Также инспекторы ГИБДД пресекли 26 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах и четыре — со стороны велосипедистов.

Еще четверо мужчин доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Вчера власти Казани утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов в городе.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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