В Казани за сутки ГИБДД пресекла 26 нарушений со стороны электросамокатчиков

За 1 июля в Казани произошло шесть аварий с пострадавшими: четыре столкновения, один наезд на велосипедиста, одно опрокидывание. Еще 61 ДТП привело к причинению материального ущерба.

Задержано семь пьяных водителей и четыре водителя без прав.

Также инспекторы ГИБДД пресекли 26 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах и четыре — со стороны велосипедистов.

Еще четверо мужчин доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Вчера власти Казани утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов в городе.



Ольга Плешкова