Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и до +36 градусов
В понедельник, 28 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, локально град, сообщает Гидрометцентр РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +31..+36 градусов.
В республике будет южный, юго-западный умеренный ветер, при грозе порывы могут достигать 15—20 м/с, локально возможны шквалистые усиления до 23 м/с.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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