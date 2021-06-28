Новости общества

07:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и до +36 градусов

05:20, 28.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и до +36 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 28 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, локально град, сообщает Гидрометцентр РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +31..+36 градусов.

В республике будет южный, юго-западный умеренный ветер, при грозе порывы могут достигать 15—20 м/с, локально возможны шквалистые усиления до 23 м/с.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также