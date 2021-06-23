Депутат бундестага обвинила правительство Германии в подготовке войны с Россией

Германия наращивает оборонные расходы, поскольку готовится к войне с Россией, заявила депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен в своей статье в газете nd.DerTag. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».



По ее словам, взаимоотношения двух стран достигли низшей точки: общественный дискурс Германии сейчас определяется «бряцаньем оружием, конфронтационной риторикой и военными угрозами», а «каждый, кто протестует, получает клеймо кремлевской марионетки».

Правительство Германии, как указывает Дагделен, делает ставку на беспрецедентное вооружение и хочет поднять военные расходы до уровня 85 миллиардов евро. Россия тратит на эти цели 54 миллиарда евро. Источник этих данных Дагделен не приводит.

«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — резюмировала Дагделен.

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Маргарита Головатенко