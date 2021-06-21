России и США готовят первую встречу после саммита Путина и Байдена

Официальный представитель государственного департамента Америки Нед Прайс заявил, что США и Россия ведут подготовку к первой официальной встрече сторон для реализации договоренностей, достигнутых на саммите лидеров стран Джо Байдена и Владимира Путина.

«Мы в процессе планирования следующей встречи», сказал он «РИА Новости».

Отмечается, что вопросы о контроле над ядерными арсеналами и другими вооружениями есть в повестке.