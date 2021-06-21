Новости общества

00:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

России и США готовят первую встречу после саммита Путина и Байдена

23:51, 21.06.2021
России и США готовят первую встречу после саммита Путина и Байдена
Фото: kremlin.ru

Официальный представитель государственного департамента Америки Нед Прайс заявил, что США и Россия ведут подготовку к первой официальной встрече сторон для реализации договоренностей, достигнутых на саммите лидеров стран Джо Байдена и Владимира Путина.

«Мы в процессе планирования следующей встречи», сказал он «РИА Новости».

Отмечается, что вопросы о контроле над ядерными арсеналами и другими вооружениями есть в повестке.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также