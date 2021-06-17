Эксперты подсчитали, за какое время семья из Казани сможет накопить на подержанное авто

В Казани семейная пара, где работают оба супруга, сможет накопить на автомобиль за 11 месяцев 13 дней. В прошлом году этот срок был больше и составлял 11 месяцев и 20 дней, сообщили «Реальному времени» эксперты «Авито Авто».



Эксперты получили такие данные, исходя из средней цены автомобиля с пробегом в городе в размере 400 тысяч рублей в I квартале 2021 года. Это больше, чем за аналогичный период 2020-го. При подсчете учитывался и средний размер зарплаты в размере 35 тысяч рублей в I квартале текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам пяти первых месяцев 2021 года в Казани выросло количество объявлений о продаже практически новых автомобилей с пробегом, выпущенных не позже года назад, — на 28,1%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Маргарита Головатенко