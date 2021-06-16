В Челнах инспектор ДПС получил 3,5 года за взятку

Фото: Максим Платонов

Набережночелнинский городской суд признал виновным М. Юнусова по ст. 290 УК РФ и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 3 года 6 месяцев.

Отмечается, что мужчина, являясь старшим инспектором ДПС ГИБДД МВД по РТ, взял у знакомого реквизиты банковской карты в период с 01.02.2020 до 24.02.2020. На нее он отправлял взятки за несоставление протоколов об административном правонарушении — это происходило без ведома знакомого. Общая сумма перечислений составила 139 950 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил. Меру пресечения изменили на заключение под стражу, арестовав мужчину в зале суда.

До 9 августа в СИЗО отправил Советский райсуд Казани обвиняемого в посредничестве взятке майора полиции Ильдара Камалова. Сам действующий замначальника отдела БОП МВД РТ просил о более мягкой мере пресечения.



Алексей Нечаев