Федерация независимых профсоюзов попросила Путина решить ситуацию с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте организации.

Правительство России не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но также не внесло свой вариант по вопросу индексации. А образовавшаяся пауза не позволяет улучшить материальное положение пенсионеров.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в обращении к главе государства.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

