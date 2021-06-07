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Федерация независимых профсоюзов попросила Путина решить ситуацию с индексацией пенсий

23:59, 07.06.2021 1
Федерация независимых профсоюзов попросила Путина решить ситуацию с индексацией пенсий
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте организации.

Правительство России не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но также не внесло свой вариант по вопросу индексации. А образовавшаяся пауза не позволяет улучшить материальное положение пенсионеров.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в обращении к главе государства.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

ОбществоВластьЭкономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:01
    В "нашей БЕЗДУМЕ" работающих пенсионеров нет. К СОЖАЛЕНИЮ.
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