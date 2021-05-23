В Нижнекамске перенесут пешеходный переход у ТЦ «Рамус Молл»
В Нижнекамске перенесут пешеходный переход у торгового центра «Рамус Молл». Также власти приняли решение демонтировать торговый павильон, расположенный рядом с «зеброй».
Решение принято в связи с многочисленными обращениями граждан. Нижнекамцы уверены, что пешеходный переход затруднил бы выезд с парковки торгового центра, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.
Мэр Нижнекамска Айдар Метшин также поручил облагородить территорию вокруг «Рамус Молла».
Напомним, что торговый центр получил заключение о соответствии в декабре прошлого года. Ожидается, что это будет один из крупнейших торговых центров в Татарстане. В августе в нем планируют открыть первую в Нижнекамске молельную комнату.
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