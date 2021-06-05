Семь школ Татарстана попали в рейтинг топ-200 учебных заведений, готовящих в технические вузы

Семь общеобразовательных заведений Татарстана попали в топ-200 школ, чьи выпускники успешно поступают в ведущие вузы на естественно-математические и инженерно-технические специальности. Рейтинг подготовило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

На 17-е место в рейтинге попал лицей №131 Казани с физико-математическим профилем. Лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ занял 33-ю позицию, IT-лицей КФУ — 47-ю, лицей-интернат №7 Казани — на 102-й строке. Казанский лицей №145 попал на 169-ю строчку.

120-е место в рейтинге досталось гимназии №26 Набережных Челнов. Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульмы оказалась на 163-м месте, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего в топ-200 вошли учреждения из 44 регионов страны: 68 школ из Москвы и Подмосковья, 13 из Санкт-Петербурга, 10 из Свердловской и 9 из Тюменской областей. По семь школ — из Татарстана и Башкирии, а также Новосибирской и Челябинской областей.

В апреле Татарстан занял 22-е место в российском рейтинге качества образования. Заместитель министра образования РТ Андрей Поминов объяснил, что рейтинг касается исключительно общего образования. Республика показала низкие результаты по двум позициям, связанным с объективностью проведения Единого государственного экзамена. Эта одна строчка опустила ее на 22-е место.