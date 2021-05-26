В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

В России хотят ввести эталонные тарифы на тепоснаблжение с 1 июля 2022 года. Новый подход предполагает определение тарифов по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, сообщил замглавы антимонопольной службы Виталий Королев.



Эталоны будут формироваться исходя из определяемых ФАС постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО), а еще исходя из количества точек поставок теплоэнергии. В ФАС считают, что благодаря введению такой меры можно будет избежать роста платежей за тепло.

Сейчас тарифы устанавливают органы регулирования в субъектах. Расчет идет исходя из расходов предприятий, которые компания может доказать. Здесь есть простор для завышения или занижения расходов энергетиков. Эталонный подход позволит определить средний уровень расходов организаций. Также благодаря новому подходу можно будет избежать роста тарифов из-за чрезмерных расходов РСО на ремонт, транспорт, топливо и прочее — они приводятся бизнесом как причина увеличения тарифов.

Фото: realnoevremya.ru

Введение эталонов хотят делать постепенным, сообщают «Известия».

В марте в Госсовете Татарстана обсуждали причины высоких платежей за отопление.

Маргарита Головатенко