В Казани привлекли к ответственности девушку, ехавшую по встречке

Сотрудники отделения по ИАЗ полка ДПС ГИБДД по Казани обнаружили в соцсетях видеоролик, на кадрах которого было видно, как водитель автомобиля «КИА» двигается по встречной полосе на улице Оренбургский проезд.



Сотрудники Госавтоинспекции провели административное расследование и установили, что автомобилем управляла 35-летняя водитель. Она признала, что нарушила ПДД, в ходе опроса, сообщает ГИБДД по Казани.

В отношении нарушительницы составили административный материал по статье «Выезд на проезжую часть, предназначенную для встречного движения». Санкция этой статьи предусматривает штраф до пяти тысяч рублей или лишение права управления автомобилем до шести месяцев.

Фото: realnoevremya.ru

В мае сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности женщину-водителя автомобиля «Фольксваген» и пассажирку, которая высунулась из окна во время движения.

Маргарита Головатенко