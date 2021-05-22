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Жителей Казани просили не воровать пакеты из дог-боксов

12:35, 22.05.2021 2
Жителей Казани просили не воровать пакеты из дог-боксов
Фото: kzn.ru

В мэрии Казани попросили жителей города не воровать пакеты из дог-боксов. Об этом заговорил глава дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов.

«Только выставляем дог-боксы, а они куда-то пропадают. Я не знаю, куда девают эти пакетики для собак. Ребята, давайте будем обращать внимание на это. Пакеты нужны для фекалий собак, давайте их оставлять, они нужны для собаководов», — сказал Гарипов во время онлайн-трансляции.

В Казани действуют девять площадок для выгула собак: в Горкинско-Ометьевском лесу, в парках «Континент», «Крылья Советов», «Комсомолец», парке Урицкого и Карима Тинчурина, у ДК имени Саид-Галеева, а также в сквере по ул. Академика Парина, в районе дома №12 по улицы Азата Аббасова.

Ранее сообщалось, что зоозащитники потратили около 60 тысяч рублей на установку дог-боксов в Горкинско-Ометьевском лесу.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 май
    Штрафы нужны за оставленные фекалии. А пакеты пусть собаководы сами носят с собой. Нет пакета, штраф 1000 руб, собака нагадила и хозяин не убрал и это зафиксировано на фото или видео-штраф 5000 руб.
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    Анонимно 22 май
    даже если 500 и 1000 - уже подействует
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