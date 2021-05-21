Новости общества

06:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство Самарской области выплатит Минниханову 35 тыс. рублей за вклад в укрепление дружбы народов

18:46, 21.05.2021 4
Правительство Самарской области выплатит Минниханову 35 тыс. рублей за вклад в укрепление дружбы народов
Фото: realnoevremya.ru

Президента Татарстана Рустама Минниханова наградили почетным знаком губернатора Самарской области «За вклад в укрепление дружбы народов». К нему предполагается денежное вознаграждение в размере 35 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте правительства Самарской области.

Фото: wikimedia.org

Единовременное денежное вознаграждение должны выплатить департамент управления делами губернатора региона и правительство Самарской области, говорится в постановлении, подписанном главой региона Дмитрием Азаровым.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 21 май
    Для него это мелочь
    Ответить
    Анонимно 21 май
    Не в деньгах смысл.
    А в Дружбе.
    Ответить
  • Анонимно 21 май
    Это они прикалываются?
    Ответить
  • Анонимно 21 май
    Очень смешно)) куда деваться от таких невиданных денех?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также