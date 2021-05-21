Правительство Самарской области выплатит Минниханову 35 тыс. рублей за вклад в укрепление дружбы народов
Президента Татарстана Рустама Минниханова наградили почетным знаком губернатора Самарской области «За вклад в укрепление дружбы народов». К нему предполагается денежное вознаграждение в размере 35 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте правительства Самарской области.
Единовременное денежное вознаграждение должны выплатить департамент управления делами губернатора региона и правительство Самарской области, говорится в постановлении, подписанном главой региона Дмитрием Азаровым.
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А в Дружбе.