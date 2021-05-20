В Роспотребнадзоре Челнов рассказали, как пройдут выпускные в детсадах и школах

В Набережных Челнах выпускные в школах и детских садах будут проходить в очном формате, с соблюдением требований Роспотребнадзора. Об этом рассказал руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

Ведомство рекомендует сделать интервал между мероприятиями для каждого класса. Во время него следует проветрить зал, провести влажную уборку. Наполняемость зала должна быть 70%.

Гости праздника должны быть в масках, рассажены с соблюдением социальной дистанции. Ученики могут быть на празднике без масок. В зале должен быть бактерицидный облучатель. Если мероприятие будет проходить на свежем воздухе, то таких жестких требований к его проведению не будет.

Требования к проведению праздника в детских садах следующие: приглашение распространяется на одного из родителей с учетом норматива не менее 4 квадратных метров на одного человека. Мероприятие проходит с соблюдение социальной дистанции.

— Хороший вариант, если мероприятие будет проходить на улице. В этом случае можно пригласить большее количество родителей. Но решение будет принимать непосредственно заведующая детским садом, — цитирует Бариева пресс-служба мэрии автограда.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану рассказали, как в республике будут проводиться выпускные.