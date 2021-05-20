Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что осуществляются контакты по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но никаких точных сроков нет.

«Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега [заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий, — прим. ред.] Козак принимает в них участие. Действительно, есть определенные наброски возможных тем к обсуждению», — передает слова представителя Кремля ТАСС.

Также ранее Песков рассказал, что Кремль пока не может сообщить ничего нового по теме подготовки возможного саммита президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена.

Алексей Нечаев