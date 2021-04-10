Казань может войти в летнюю чартерную программу полетов на Байкал

Казань может войти в летнюю чартерную программу полетов на Байкал, которую запускает оператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма. «Реальному времени» стало известно, что из Москвы начнут вылетать субсидируемые рейсы в Улан-Удэ, при дополнительных субсидиях можно будет начать путешествие из столицы Татарстана. В «TUI Россия» косвенно подтвердили планы компании, но воздержались от официальных комментариев до выхода федеральных решений.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов во время официального визита в Улан-Удэ попросил главу региона Алексея Цыденова укрепить сотрудничество взаимным туристическим обменом между республиками.

Благодаря государственному субсидированию тур в Бурятию может обойтись всего в 25 тыс. рублей из Москвы.

Отмечается, что развивать подобный маршрут планировала татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Как рассказал «Реальному времени» Петр Трубаев, генеральный директор компании, в начале года «ЮВТ Аэро» подавала заявку в Росавиацию на продление субсидируемого маршрута Казань — Барнаул до Улан-Удэ, но авиационные власти отклонили ее.

Подробности этой темы читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев