В «Салават купере» заморозили продажу пяти коммерческих площадей

Как стало известно «Реальному времени», в крупнейшем соципотечном микрорайоне Казани «Салават купере» приостановлены продажи коммерческих площадей. Антимонопольная служба завела дело против торговой площадки — ООО «Купи групп». Организатор аукциона выставил на торги нежилые помещения Госжилфонда одним лотом, хотя все они находятся в разных многоэтажных домах.



Всего согласно заданиям №3-5 ООО «Купи групп» обязалось реализовать пять нежилых помещений в «Салават купере» в разных домах на улице Нурихана Фаттаха, на улице Мустая Карима и на улице Наиля Юсупова. Всего на продажу должны были выставить помещений общей площадью более 2 тыс. кв. м. Лот №51 был выставлен для подачи заявок 12 ноября прошлого года, а 14 декабря прошел аукцион. Начальная цена лота составила 94,8 млн рублей.

Торги признали несостоявшимися из-за участия всего одного игрока, имя его не называется. Кроме того, в картотеке Арбитражного суда РТ можно найти определение об обеспечении требований от УФАС по РТ, где упоминается индивидуальный предприниматель Корнилов Артем Викторович. Антимонопольщики потребовали запретить заключение сделки купли-продажи с этим предпринимателем, формально выигравшим аукцион. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова